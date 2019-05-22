操場南方的3顆芒果樹樹齡都在百年以上，甚至在創校前就存在，照看著校園，因此有福、祿、壽三仙（左起）稱號，至今仍結實纍纍。（莊曜聰攝）

創校有108年歷史的樹人國小，位於台南後壁烏樹林糖廠旁，校內綠意盎然，其中還有多株土芒果樹及波羅蜜歷史久遠，在創校之前就已種植，被台南市列為珍貴老樹，期間因樹況一度不佳，請來樹醫診治，現在健康如昔，還曾經有日本校友前來尋根，回憶往事。

樹人國小雖然是人數不到百人的偏鄉小校，但美術教育相當出色，尤其是版畫，在退休教師吳鴻滄、現任美術老師洪千婷、趙培茹等人指導下，孩子們都樂在其中，身處自然環境豐富的校園中，也讓孩子們培養出觀察力與獨特美感。

操場南方的3顆芒果樹樹齡都在百年以上，甚至在創校前就存在，照看著校園，因此有福、祿、壽三仙（左起）稱號，至今仍結實纍纍。（莊曜聰攝）

樹人國小除了3株百年芒果樹，還有一株百年波羅蜜，春夏時樹上滿是果實，吃起來清香甘甜。（莊曜聰攝）

樹人國小校長劉裕承說，校內3株土芒果樹歷史悠久，在2015年被台南市珍貴樹木保護委員會列為珍貴樹木，嘉義大學研究團隊透過擷取樹芯方式，利用樹輪學方法繪製年輪、計算平均生長率等推算，樹齡從107年到128年不等，還有3層樓高，遠看就像3位德高望重的老人家，靜靜地矗立在操場一角，照看著校園與師生，因此校方取名為「福、祿、壽」三仙，表達對老樹的敬意。

不只芒果樹，校內另外還有幾株波羅蜜老樹，樹齡也在百年以上，春夏時期結滿果實，香氣撲鼻，可能是日人自南洋引進栽培，波羅蜜果實香甜，但因油脂多食用不易，有時還會開放給附近民眾自行採收，無論是土芒果或波羅蜜，現在每到產季還是結實纍纍，相當特別。

(中時 )