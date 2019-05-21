透過X光片檢查，患者部分的胃（紅圈圈）跑進胸腔，造成肺臟被擠壓。（王文吉攝）

正常的胸腔和被擠壓的胸腔對照示意圖。（院方提供）

直腸癌病患45歲李先生日前用力排便，造成腹壓瞬間上升，將胃往上擠壓，衝破橫膈膜，跑到胸腔，忍痛1個月才就醫。醫師透過電腦斷層檢查發現患者橫隔膜破裂超過7公分，左肺被胃擠壓剩不到一半，幸運的是肺功能未受影響，經橫膈膜及胃歸位手術後，復原良好。

李先生表示，他因罹患直腸癌，切除15公分直腸，術後定期接受化療，常有排便不順或便秘問題。今年3月間，他上廁所用力排便，上腹部突然感覺一陣劇痛，但後來疼痛消失，就沒在意。但之後用餐吃沒幾口飯就覺得脹，還會出現腹部悶痛，期間也曾出現無預警劇痛。

李先生撐了1個月，才到台中慈濟醫院大腸直腸科求助，門診醫師察覺病況不對，轉急診會胸腔外科。胸腔外科主任吳政元透過電腦斷層檢查發現，患者胃部腫大且充滿食物，左肺被胃擠壓剩不到一半，如果慢一步就醫，可能造成胃扭轉，引起缺血性壞死，嚴重時會致命。

吳政元在患者體內放置胃引流管，讓胃消脹，再用內視鏡輔助手術分離胸腔內已經沾黏的胃與橫膈膜及肺，把胃推回腹腔原來位置，最後修補橫膈膜破洞，病人術後復原良好。

吳政元說明，一般橫膈膜破裂常有明顯外傷病史，或舉重、生產等其他原因，但像患者因腹部用力，腹壓上升，衝破橫膈膜很罕見。

吳政元研判，李先生曾接受直腸手術及化療，腸道容易脹氣，排便用力的動作會造成腹壓比一般人高。當時發生劇痛，就是橫隔模破洞，而病人事後持續習慣用力排便，讓胃沿著橫膈膜破洞，一直向上擠壓，小破洞逐漸擴大，胃就擠進左側胸腔，造成橫膈膜疝氣。

吳主任提醒，腸癌易便秘的病人應服用軟便藥物並注意排便別太用力，萬一發生異常劇痛時，就要趕緊回醫院檢查，避免發生遺憾。

(中時 )