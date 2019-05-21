三月霪雨造成雲林縣西瓜罹患「栽仔病」，快成熟的大西瓜內部腐爛爆裂，二崙鄉、崙背鄉災損嚴重，多達782公頃申報天災救助，占總面積65％，估計損害約4700萬元，不過大多瓜田都已收成，勘災恐有困難。

三月間連續下雨，導致西瓜「栽仔病」大面積發生，拇指大的小西瓜一旦罹病從底部往內部爛，成長過程外觀完全看出，直到快成熟，農人敲打才能聽出異聲，最後腐敗嚴重爆裂在田裡。

五月初縣府緊急通報農糧署納入天然災害救助項目，估計減收五成，農民則估計八成瓜田都有罹病，農委會10日公告雲林為西瓜天然災害現金救助地區，損失率20％以上者，每公頃救助金6萬元。

西瓜天災申報結束，多達647名農戶、782公頃申報，以二崙鄉、崙背鄉居多，鄉公所陸續進行複勘中。

農業處農務科長高建平表示， 高建平指出，雲林縣第一期西瓜面積1200公頃，780多公頃受災占了65％，西瓜每公頃成本超過10萬元，本次若因霪雨失收20％以上，每公頃獲補助6萬元。

高建平指出，本次天災發生是因西瓜生長期遇到霪雨，對生長造成生理障礙，衝擊結果率。

農民反應，今年西瓜期提早早已經採收完畢，受損西瓜也已清理完畢如何申報？農業處表示，田裡要能讓勘查人員判斷得出受損率，若只剩瓜藤不符條件。

(中時 )