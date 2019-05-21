創新風味的辻利抹茶，揉合經典蜜糖風情。（品牌提供）

主廚運用北海道奶油白醬，及辻利抹茶調配出獨家抹茶白醬。（品牌提供）

Dazzling聯手辻利茶舗，玩轉抹茶甜點極限，首波主打甜點「宇治抹茶金磚」，以魔術方塊做為創作巧思，脆皮白巧克力內裹冰心慕斯雪糕，讓濃郁抹茶香氣瀰漫口腔，創意抹茶特調則融合紫蘇梅與抹茶茶湯，打造仿若梅子汽水的抹茶紫蘇氣泡飲。此次聯名共有甜點、飲品及輕食5種品項，從6月1日起於Dazzling Cafe全台店舖期間限定發售。

其中，聯名新品「宇治抹茶金磚」，概念源於法國最佳甜點師Cedric Grolet的經典之作Rubik’s Cube，主廚將蛋糕體改以蜜糖吐司磚，搭配冰心慕斯呈現，內餡運用自製卡士達香緹為基底，填入濃郁抹茶甘納許，冷凍後分別刷上33％白巧克力及翠綠鏡面淋醬，磚頂則以金箔綴飾，更添整體雅緻風情。

「抹茶白玉蜜糖吐司」，則將金黃色吐司擠滿香濃抹茶卡士達，並擺上柔潤檸檬凍，佐料選用軟綿蜜紅豆顆粒及Q彈白玉，清新酸甜的檸檬凍，讓抹茶與餡料達到完美平衡。

聯名新品從6月1日至7月31日於Dazzling Cafe全台店舖發售，凡於6月20日至6月30日活動期間，至Dazzling Cafe官方Facebook參加「這次由你當甜點主廚！」線上徵件活動，留言自己最想完成的抹茶甜點，將隨機抽出一位幸運消費者，到店親手設計心中餐點，並由Dazzling主廚協助完成，原創餐點也將於店內一日限定發售，實現主廚夢。

(中時 )