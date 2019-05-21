調查局去年派出首位駐港法務祕書蔡孟潔，隨後傳出遭香港當局要求撤換。據了解，港方擬在今年9月中旬後，不再續發蔡男工作簽證，調查局今表示，已要求蔡在簽證到期前，暫不得離開香港，其餘無法評論。但情報人士認為，港方短期內應不會發給調查局駐港法務祕書工作簽證，台港執法合作恐有變數。

調查局於去年12月16日首度派出駐香港法務祕書蔡孟潔，職稱是「香港台北經濟文化辦事處副組長」，負責台港「執法人員合作」相關業務，被調查局視為對港工作一大突破，但調查局一直低調處理此事，不過，卻有媒體大幅報導此事，還大肆吹捧祕書經歷，據了解，北京方面透過港府表達不悅，港方在消息曝光後，對此事極不諒解。

上個月，媒體報導港方要求我方撤換調查局駐港祕書蔡孟潔，雖然我方已經向港府提出解釋和說明，但調查局尚未有調回蔡孟潔的計畫。不過，近日情報圈再傳出，香港打算不再續發調查局駐港法務祕書的工作簽證，要讓駐港法務祕書自然「消失」。

調查局今天證實，駐港法務秘書蔡孟潔的工作簽證在9月18日到期，目前未接獲港方通知到期不再續發，調查局已要求蔡孟潔在9月18日前不得離開香港，若屆時未獲工作簽證後，就逕行返台。

情報界人士分析，調查局要求蔡在簽證到期前「不得離開香港」，代表調查局對港府是否續發簽證沒把握，擔心蔡一旦離境後，即無法再入境，短期內難以再派出法務祕書駐港，對台港執法合作將有變數。

據指出，調查局目前在美國、英國、菲律賓、南非等20國大使館或代表處，共派駐26位「法務祕書」調查官，任務包括防制恐怖分子破壞、滲透外館，並與當地執法機關建立合作管道。其中，印度、香港是近年新增外派地點。

(中時 )