桃園市長鄭文燦21日陪同行政院長蘇貞昌前往視察桃園市觀音區5月豪雨農作物香瓜災損情形，鄭文燦表示，目前農委會公告觀音區、新屋區、楊梅區為香瓜、洋香瓜與西瓜的現金救助地區，也會考慮以特別救濟金加碼補助額度，讓農民度過難關，不致血本無歸。（陳麒全攝）

桃園市長鄭文燦21日陪同行政院長蘇貞昌前往視察桃園市觀音區5月豪雨農作物香瓜災損情形，鄭文燦表示，目前農委會公告觀音區、新屋區、楊梅區為香瓜、洋香瓜與西瓜的現金救助地區，也會考慮以特別救濟金加碼補助額度，讓農民度過難關，不致血本無歸。

鄭文燦21日中午陪同蘇揆視察觀音區日前受到豪大雨影響的受災瓜農，他表示，目前農委會已於5月19日公告觀音區、新屋區、楊梅區為香瓜、洋香瓜與西瓜的農損現金救助地區，其中香瓜、洋香瓜每公頃現金救助75000元，西瓜每公頃現金救助60000元。對於豪雨之後的非立即延遲性災害補助，市府也會讓農民提報至5月29日，未來若尚有延遲性災害，也將會再行提報。

鄭文燦表示，除了農委會的現金救助外，桃園市的農民還可向各區的農會申請有機質肥料每公頃12000元，微生物肥料及生物防治資材每公頃各5000元的補助，市府也會考慮以特別救濟金加碼補助的方式，提高救助金的額度，讓受災農民度過難關，不致血本無歸。

受災農民表示，原本再幾天就可以收成的瓜果，因為豪大雨的因素，也全部都一夕泡湯了，原本農民就是靠天吃飯，遇到天災也只能認了，感謝政府能提供現金救助等相關對農民的幫助，雖然救助的每公頃金額和所花費的成本還有一段差距，但都是政府的心意，目前就趕緊整理好農地，再次投入農作。

(中時 )