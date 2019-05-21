梅西進球精華。（嵌入自巴薩官方臉書）

本季在各項賽事49戰貢獻50進球、22助攻的阿根廷球星梅西（Lionel Messi），能否將他的驚人球季再推上新的高度？台灣時間26日凌晨的西班牙國王盃決賽值得期待。寶島觀眾的眼睛也不會缺席，這場巴塞隆納vs.瓦倫西亞的冠軍戰，將由Eleven Sports獨家轉播。

巴薩上周末2比2踢平埃瓦爾，結束本季西甲聯賽，梅西該役「梅開二度」，且兩顆進球只間隔102秒，讓他本季的西甲進球以36顆作收。除非法國新星姆巴佩（Kylian Mbappé）能在本周末的最後一場法甲聯賽上演「大四喜」，本季「歐洲金靴獎」也將第6度落入梅西手中，還是「三連霸」。

儘管去年世足賽留憾，梅西回到巴薩又恢復高檔，今年4月就帶領球隊提前拿下西甲冠軍，加上歐冠12球、國王盃2球，生涯單季進球數第6次達到50大關。但他本季還有最後一戰，就是26日與瓦倫西亞的國王盃決賽。

巴薩去年國王盃決賽以5比0痛宰塞維亞，將賽史紀錄推向30冠新高，比居次的畢爾包多7冠，死敵皇家馬德里也只有19冠。本季瓦倫西亞拿下西甲第4名，積分比巴薩少拿16分，但本季西甲兩次交手都踢平，巴薩本季想要成為「三冠王」（西班牙超級盃、西甲聯賽、國王盃），還需要梅西的黃金左腳發威。

(中時電子報)