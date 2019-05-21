災害防救演習受獎人員與宜蘭縣長林姿妙（中），以及環保署副署長沈志修（右3）、化學局長謝燕儒（右2）合影。（圖／環保署提供）

環保署與宜蘭縣政府於今（21日）下午於經濟部龍德工業區共同舉辦「108年全國毒性化學物質災害暨宜蘭縣災害防救聯合演習」，環保署副署長沈志修親自與會指導，此次演習動員中央與地方31個單位，合計38輛車輛、180餘人聯合參演。

沈志修及宜蘭縣長林姿妙在演習致詞期勉各級政府要健全災害防救體制，整合與發揮政府及民間業者救災量能，落實減災、離災、避災整備相關作為，才能減少人員傷害、財物損失。

台灣地震十分頻繁，為強化災害應變能力，演習主題即模擬毒化物二硫化碳槽車在卸料時，因地震導致廠房倒塌波及槽車，引發洩漏、火災及爆炸情境。藉此讓毒化物運作廠場、毒災聯防組織、工業區區域聯防，以及各級政府主管機關與國軍等相關應變單位，強化即時啟動應變機制，協調各單位間搶救組織能力，發揮效能與體現救災能量。

上述應變單位依「技術分級、專業分工、聯合應變」模式，在毒化物災害及火災搶救、大量傷患處置及疏散避難作業，採取必要的防護、安置、應變、清理及善後等處理措施，有效達到事故管控、降低災損的目的。

為強化事故聯合應變模式及災害應變處理效能，本次演習邀經濟部、交通部、國防部、環保署、宜蘭縣政府所屬單位及冬山鄉公所、宜蘭縣毒災聯防組織、工業區區域聯防、台灣自來水公司、台灣電力公司、台灣化學纖維公司龍德廠等31個單位，共計180餘人及38輛車聯合參演，過程逼真且程序完整，並展現專業應變技術及救災技巧。

環保署表示，透過舉辦災害防救聯合演習，提高民眾防災意識，建立事故應變防制觀念，強化政府主管機關與相關應變單位處置作為與聯合應變能力。有效運用各級政府、業者及民間救災資源、人力及裝備，以強化整體救災能力，保障人民生命、財產與福祉。

(中時 )