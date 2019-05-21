警公布公布馬如龍孫車禍監視錄影釋疑。（記者翻攝）

藝人馬如龍的22歲黃姓外孫18日於台南麻豆與計程車擦撞後送醫不治，其母向蘋果新聞網表示，兒子死因疑點太多，對麻豆分局安業派出所錄影影片交代不清，救護車太晚抵達等有怨言。

麻豆警分局表示，勤務中心當天上午8時52分獲報，安業派出所警員於8時58分到場，同時通報消防局派遣救護車支援，人也下車交管，防止二次車禍發生。

消防局亦表示，上午8時59分獲報後，因當時麻豆消防分隊救護車已出勤，由南科消防分隊支援，救護車上午9時15分到達現場，因患者雙腳被機車壓迫無法脫離，將患者脫困後第一時間進行CPR流程，9時34分離開現場，6分鐘後到醫院，交由院方進一步救治，並非獲報後40分鐘才抵達，前述花費車程經查GOOGLE路程皆符合常理並無拖延情形。

警方今公布監視畫面釋疑，初步檢視，黃男疑騎機車超車時與前方準備打燈左轉的計程車擦撞失控釀禍，車禍前後約30分鐘錄影畫面都有提供，但關鍵畫面只有10秒左右，並非沒有提供。

檢警表示，研判黃男摔車時疑頭部先墜地，再滑行衝撞路擋，二次衝擊造成頸椎重創。小黃司機訊後依過失致死罪嫌送辦，肇事責任歸屬，將由行車事故鑑定委員會進一步判定。

(中時 )