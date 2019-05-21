內政部辦理第二屆國土測繪圖資GIS專題競賽之競賽研習專題課程，20日在台中女中地理學科中心登場，現場邀集學界、業界人士前來共襄盛舉，內政部地政司長王靚秀特地到場，他期盼藉此競賽鼓勵學生、民眾多加運用政府開放資料，並提升地理資訊的應用成效。

競賽研習會由逢甲大學地理資訊系統研究中心講師吳政庭說明競賽辦法、評分要點及圖資來源，其中詳細介紹內政部所免費提供給參賽者的各項圖資來源，包括資料檢索、查詢方式、提送需求流程，並透過實際操作GIS軟體進行分析，與實體案例來說明如何有效運用國土測繪圖資，發揮空間資訊技術、團隊創意發想，將圖資與GIS技術進行結合，試著解決生活周遭遇到的各式問題。

透過競賽研習會，盼能讓更多民眾了解國土測繪圖資的運用方式，也增進對圖資應用的興趣，有效達成推廣國土測繪圖資應用之目的。繼首場之後，內政部也將舉辦四場研習會，分別是5月23日在國立蘭陽女中、5月29日在台北市立永春高中、6月13日在國立鳳新高中、7月5日在逢甲大學，歡迎有興趣的民眾前來參加，也期待更多高中(職)及大專校院在校學生組隊參與競賽。

(中時 )