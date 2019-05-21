孔子第74代孫、中華孔子後裔儒學促進會理事長孔繁晉20日表示，過去這三年，民進黨基於意識形態，推行一系列去中國化、去孔化政策。過去每年九月，中樞祭孔都是總統率五院院長參與，蔡英文執政三年都沒出席祭孔活動，只有台北市長出席。

孔繁晉，孔子第74代孫，現居台灣桃園市，現任中華孔子後裔儒學促進會理事長、世界孔子後裔台灣聯誼會理事長。

「中華孔子後裔儒學促進會」2018年9月1日在台灣成立，「大成至聖先師孔子第七十九代奉祀官」孔垂長、桃園縣議會議長邱奕勝、藍委陳學聖、桃園市政府民政局副局長林香美以及孔繁錦宗親、孔令宜博士、山東同鄉會理事長管玉成將軍等出席成立大會。

根據中評網報導，孔繁晉表示，這幾年他常往來兩岸，看到一個現象是令他感到擔心。大陸文革十年浩劫時不重視孔孟文化，當時台灣則推動中華文化復興運動。這幾年，台灣執政黨基於政治利益跟意識形態，進行一系列去中國化、去蔣化、去孔，令他出現時空錯亂。

孔繁晉向中評社說，蔡英文2016上任後未曾出席中樞祭孔大典，現在卻好像變成台北市政府活動。領導人是否重視傳統文化，一定會影響到他們的認知，所以希望政府未來能更重視孔孟文化，這對台灣社會重振道德文化絕對有幫助。

馬英九於2015年10月9日在台北孔廟祭孔大典致詞表示，他重視祭孔，之前擔任台北市長八年，年年祭孔；擔任總統也是第五次來到台北孔廟參加祭孔儀式，其餘是去台南、台中及桃園孔廟祭孔。

(中時電子報)