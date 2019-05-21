全家田園時蔬義大利麵，滿足外食族蔬菜攝取需求，79元。（全家提供）

全家彩飯糰小松吻仔魚，使用沙漠湖鹽，相較海鹽減鈉30％，32元。（全家提供）

時序進入夏天，消費者對於涼感、開胃食物需求增加；據調查，約有5成的消費者偏好選擇天然食材，選購食物時也會細看食物成分。瞄準健康消費趨勢，全家便利商店鎖定20到39歲的外食民眾，今夏首波以加減策略：減鈉、加高纖、加台灣紅藜麥，今（22日）起推出「健康志向」系列鮮食，包括飯糰、麵包、涼麵等6款鮮食新品。

全家鮮食部黃正田部長表示，透過「加減」策略，在便當、麵包、飯糰、調理麵等鮮食中，加入更多蔬菜，希望滿足外食族蔬菜攝取需求，或是加入高纖「紅藜麥、燕麥」等，補充民眾膳食纖維；另外，此次特別在鮮食改用沙漠湖鹽，較一般使用的精鹽或海鹽減少30至50％的鈉。

健康志向系列在「高纖」部份，推薦添加燕麥、小麥胚芽、雜糧粉的「北海道牛奶燕麥麵包」，及添加台灣在地紅藜麥的「和風紅藜麥風味涼麵」；在「減鈉」方面，「小松吻仔魚飯糰」、「鹽麴鮭魚飯糰」，均使用沙漠湖鹽，減鈉30％。另外，像是「田園時蔬義大利麵」、「金咖哩五蔬咖哩飯」，增加綠色青花菜、黃色烤南瓜丁、紅蘿蔔或黑木耳等食材。

(中時 )