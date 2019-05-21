◎有無被問過選總統 蔡賴互嗆 賴批「是總統還是幕僚說謊？」

前行政院長賴清德今接受電台專訪，當被問到他在3月18日登記參與黨內總統初選時，飽受「沒誠信及突襲」的批評，賴反問，不知道到底是總統還是幕僚說法，強調事實跟外界講得並不一樣？「到底總統說謊，還是幕僚說謊，我不知道。」

◎選不選總統 柯P延到8月再表態

隨著藍綠人士陸續表態爭取參選2020，台北市長柯文哲雖動作頻頻，卻始終沒鬆口。網路媒體今播出柯的專訪，柯過去曾說選不選總統「6月再問我」，但他在專訪中卻說「再延2個月」；換言之，可能得到8月之後，柯文哲參選與否才會較為明朗。

◎針對極端情況早做準備 任正非：高端5G不受影響

大陸科技龍頭之一的華為公司，近來遭到美國圍剿，將暫停部分業務合作。華為總裁任正非21日表示，得道多助，失道寡助，不能因為華為在技術領域的領先，就採取針對企業的限制措施。他稱華為是一個商業公司，不應把華為的產品和政治掛鉤。他也強調，美國限制令會影響到華為的低端產品，但在高端產品特別是5G領域，絕對不會受影響。

◎天熱蠢動 腸病毒再增3例重症

國內腸病毒就診人次單周增加近2成，同時新增3例腸病毒併發重症病例，創下今年以來單周最多病例數，台灣北、中、南各有1例，其中中部個案為出生5天的新生兒，目前持續在醫院治療中。

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(中時電子報)