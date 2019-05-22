頭屋國小11月將舉辦百年校慶，校方蒐集老照片，發現許多與苦楝樹合影的畢業照。（校方提供）

苗栗縣頭屋國小建校百年，今年11月23、24日舉辦校慶活動將邀請歷屆校友回歸，校長謝福鈞蒐集、保存老照片、老故事，並設立臉書社團讓校友們透過網路再次聯繫，分享屬於自己的青春回憶，校友難忘司令台旁的巨大苦楝樹，笑稱以前爬樹還會被老師叫下來處罰，十分難忘。

頭屋國小校內種植100多種植物，2009年時任校長蔡國襄為使學童更了解校園植物，出版「綠園尋蹤－頭屋校園步道導覽專書」，將校園分為5大區域，記錄128種花草樹木，以淺顯文字介紹植物外觀與特性，搭配小常識說明，延伸生態學習的廣度。

頭屋國小現任校長謝福鈞與學校老師積極籌辦百年校慶，手中書籍記錄了校園128種花草樹木。（巫靜婷攝）

校長室後方有一棵的「木神」森氏紅淡比，鮮少有學校種植，農委會人員在導覽活動時，驚見此樹如此碩大嘖嘖稱奇。（巫靜婷攝）

司令台旁的苦楝樹已有百年歷史，是校友公認最難忘的大樹，當春風吹起、嫩芽上枝頭，綠意盎然的苦楝樹不僅能遮陽，清明節前後還會飄下片片粉紫色花朵，帶著一股淡淡的幽香，苦楝樹的果實秋季成熟時會轉為黃褐色，入藥就是俗稱的「風鈴子」。

謝福鈞說，臉書社團「苗栗縣頭屋國民小學校友會」有許多校友提供老照片，其中不少畢業照在這棵苦楝樹下拍攝，有校友打趣地說「以前偷爬樹沒被老師叫下來修理是好運」，雖然現在學生不爬樹了，這棵苦楝樹還是陪伴了許多人成長，有著不一樣的回憶。

除了苦楝樹，校長室後方還藏有一棵日據時代的「木神」森氏紅淡比，在日本佛教禮俗中，佛祖供桌前會放置2束插瓶的敬神植物，信眾稱之為Shikimi，漢字為「樒柫」，指的就是它。森氏紅淡比會開淡黃色的花，散發淡淡清香，卻鮮少有學校種植。

(中時 )