端午節來台南看龍舟賽！今年台南國際龍舟錦標賽將於6月3日至7日在台南運河登場，今年共161隊報名參賽，約3800名選手參加，開幕賽特別邀請駐台使節與市府首長隊同台競技，體驗划龍舟的傳統習俗，今年也首度加入獨木舟比賽，台南市長黃偉哲邀請市民朋友一起到運河歡慶端午，為選手加油。

黃偉哲表示，今年龍舟錦標賽今天起開放選手進行賽前練習，各項端午節慶系列活動也正式開鑼起跑，為了讓學齡前的幼兒了解端午節的習俗及文化意涵，延續舉辦幼兒體驗活動「威龍闖天關親子樂端午」於23日至26日每日上午10時至下午4時在安平國中安平館安排一系列豐富有趣且寓教於樂的端午相關體驗活動。

內容有動態體能類、知識邏輯類、民俗手作類等，讓幼兒發揮創意及利用端午節習俗並結合靜態與動態的闖關遊戲，也可使學齡前幼兒透過戶外教學的機會到台南運河觀賞龍舟練習並藉機了解端午節划龍舟的文化傳統習俗。

體育處表示，為提供多元化的水上活動，5月25日、26日、6月1日及6月2日，每日下午2時至5時於安億橋東側開放民眾免費獨木舟體驗，每日限額50名。

此外，龍舟競賽期間(6月3日至6月7日)於臺南運河(安億橋至承天橋段)周邊也打造各式各樣的免費體驗活動，活動內容有仿照古代科舉考驗民眾對於端午文化知識的端午大學堂、端午大手作(中藥包、特色米香粽、木作DIY)及端午遊樂園等，更多相關資訊請逕至台南市國際龍舟錦標賽粉絲頁查詢。

市府除了規畫精彩刺激的龍舟錦標賽外，還有多項主題活動，特邀南英商工、崑山高中及台南應用科技大學於6月3日晚上辦搖滾之夜，歡迎所有年齡層的朋友可攜家帶眷至現場參觀體驗，感受不一樣的龍舟嘉年華活動。

(中時 )