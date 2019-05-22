南投縣嘉和國小，以推展傳統技藝扯鈴聞名。（廖志晃攝）

嘉和國小校園內有1棵側柏，樹型優雅，綠意盎然，猶如放大版的園藝盆景，非常吸睛；這棵青青校樹伴隨孩子們成長，成為童年回憶的一部分，也見證歷史變遷，許多人回到母校，總會在側柏周邊流連，回想兒時嬉戲的景況。

嘉和國小創校超過半世紀，當年以「公揹孫」方式興建的2層樓老教室，經歷921大地震，卻是安然無恙，因此，沒有趕上震災後校園重建的潮流；不過，因為校舍實在太老舊，因此，後來仍然重新整建，校園格局也大幅改變，早年畢業的校友，已經找不到當年上課的教室，連操場都不一樣了，但是，側柏依舊屹立，見證校園景觀大挪移的歷史。

嘉和國小的校樹側柏，伴隨孩子成長。（廖志晃攝）

嘉和國小主任張惠宴說，這棵側柏樹齡33年，當時，第4任校長陳啟忠在1987年就職時，獲贈2棵側柏盆栽當賀禮，但是，可能是因為樹型太美，懷璧其罪，其中1棵竟然被偷了！

張惠宴指出，側柏最初是種在花盆裡，後來樹木逐漸長大，根系撐破花盆，樹幹因而傾斜，經過扶正重新培土，從此扎根大地，成長不受限制，沒有經過修剪雕琢，自然長成如今的漂亮模樣，外觀看起來，很像國泰人壽的象徵樹，亦即國立成功大學校園中的那棵大榕樹，所以，歡迎國泰人壽來認養！

(中時 )