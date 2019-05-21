針對美國總統川普表示，美國對華加徵的關稅，使企業將生產從中國轉移到越南及其它亞洲國家，被問及是否會如此，大陸外交部發言人陸慷表示，從中美出現經貿摩擦到現在，美方出於政治需要，經常要對美國國內釋放一些資訊，有時候都顧不上這些資訊是否符合實際情況。即使在美方過去一年多不斷威脅對大陸產品加徵關稅的情況下，外商來華投資的熱情依然高漲，外商投資依然看好中國。

陸慷指出，一段時間以來，美國破壞貿易規則的行為，給包括大陸、美國自身在內的國際市場帶來一些干擾。但是，說到底，任何企業最終還是會根據他們對經濟前景的戰略判斷，來對自己的投資方向作出政策選擇。

陸慷稱，之前曾介紹特斯拉、巴斯夫、寶馬等世界知名企業近期加大了來華投資的情況，今天可以再做一個補充，日本貿易振興機構（JETRO）剛剛發佈的《2018年日本企業海外業務調整報告》顯示，日本企業繼續看好大陸市場，在日本企業對外出口、投資、跨境電商戰略中，大陸市場均排名第一。

陸慷表示，在不久前的「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，與會的各國工商界人士簽署了總額達640多億美元的項目合作協定。陸慷強調，在當前世界經濟充滿不確定性、不穩定性的情況下，外國企業還是用實際行動表明了態度，表達對大陸經濟的堅定信心。

陸慷再次強調，大陸一如既往地歡迎外國企業來華投資開展互利合作，也會繼續為外國投資者提供更加穩定、公平、透明、可預期的投資營商環境。

(旺報 )