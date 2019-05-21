每天來杯紅酒，增添生活情趣，還被認為能保護心血管。「這是舊觀念了！」美國史丹佛大學亞洲人健康研究及教育中心東亞地區主任、台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏說。

過去被認為適度飲用紅酒可以預防血栓。動物實驗與流行病學發現，紅酒的化學成分單寧可一定程度改善心血管內皮，提升高密度膽固醇、降低血小板凝血功能，達到保護心血管效果。

「但這是因為葡萄的好處，有點像喝葡萄汁，並不是酒精有幫忙，」馬偕紀念醫院心血管中心超音波影像學兼遠距醫療主任洪崇烈說。

相反地，根據馬偕醫院的研究發現，酒精會對心血管功能造成負面影響，尤其對酒精不耐症的人更為明顯。

酒精不耐症是體內基因缺乏乙醛去氫酶（Aldehyde dehydrogenase 2, ALDH2），無法正常代謝酒精裡的乙醛，累積體內產生臉紅、頭痛、心悸、嘔吐等不適症狀外，還會大幅增加罹癌風險。

研究團隊針對新北市三芝鄉的700位居民抽血做檢測基因，其中46%的居民都有酒精不耐症。

研究發現，無論是否有酒精不耐症，飲酒都會讓心臟收縮功能變差，有較高機率產生心血管疾病。研究成果刊登在《酒精與酗酒（Alcohol and Alcoholism）》期刊。

美國心臟協會也表示，規律運動、健康飲食同樣能有效提升高密度膽固醇，保護心臟，不建議藉由喝紅酒或其他酒精來達到潛在好處，目前也未有證據證實喝紅酒能取代上述良好健康習慣。

酒精傷身近兩年在醫學界獲得更多證實。根據醫學權威期刊《刺胳針（Lancet）》2018年研究分析60萬位飲酒者，以及2019年分析50萬位中國地區飲酒者，發現無論喝多喝少，酒精只會傷身傷心，對於心血管疾病並沒有最低安全劑量。

不僅對心臟幾乎沒益處，每天喝上2杯紅酒，也會增加頭頸癌、食道癌風險。特別針對酒精不耐症的人，風險提高至40倍以上。

《刺胳針》研究也指出，平均每天喝1杯酒，就會少活半年；喝到3杯，平均壽命減少4～5年。

陳哲宏指出，近年不少名人因為食道癌早早離世，都沒有嚼檳榔，反而是經常需要抽菸、喝酒應酬，酒精是重要的危險因子；若是有酒精不耐症，風險更高，要特別當心。

洪崇烈認為，飲酒背後意味著是生活型態，與抽菸、工作狀況、社經地位等因素都有關聯，這些因子對健康皆會產生影響。

整體來看，飲用紅酒的壞處多過好處，尤其台灣人近2個就有1個帶有酒精不耐症，對身體的危害更大。

洪崇烈指出，很難抓到每個人能喝多少紅酒的劑量，理想上，還是盡量避免飲酒，以維護健康。

若有酒精不耐症，也不要認為多訓練酒量，就能改善喝酒不適感，「因為酒精不耐症是遺傳性的基因變異導致酵素缺損，無法訓練，」陳哲宏說。

臉紅、頭痛、心悸症狀是身體的保護機制，代表身體無法代謝酒精。(圖/pixabay)

臉紅、頭痛、心悸症狀是身體的保護機制，代表喝下去的酒身體無法代謝，不舒服就要停止。若是勉強喝下去或是練酒量，久而久之，表面對乙醛反應看似沒感覺，但實際會讓身體累積更多，反而更危險。

理論上，因喝酒不適感能減少酗酒，但2000年日本流行病學調查，發現酗酒族群中帶有酒精不耐症的人達26%。陳哲宏也推估，台灣有酒精不耐症又有固定飲酒習慣的人，恐怕達10萬以上。「這些人，已經訓練到喝個3杯雖然全身通紅，但不太會不舒服，以為自己可以喝，更令人憂心。」

專家提醒，喝紅酒有益健康的觀念未有足夠證據支持，建議別以預防心血管疾病為目的而開始喝紅酒；同時也不建議醫師再鼓勵病人喝紅酒護心。

此外，若會喝酒不適，就別再勉強自己飲酒，改變拚酒式的飲酒文化也是重要課題。

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(中時電子報)