新北市中和區自強公園環山步道為當地人休憩景點之一，市議員金瑞龍接獲民眾陳情，步道土方地基流失嚴重、嚴重影響安全。若改以環保工法，工程經費逾200萬元，金瑞龍實地會勘後積極向市府爭取預算修繕，最終獲新北市長侯友宜同意撥款220萬元。

金瑞龍表示，自強公園環山步道是中和民眾熱門的休憩景點之一，但步道土方地基流失嚴重，加上颱風季節將至，若不加緊修繕，民眾安全堪慮。經討論後，若以傳統工法施作恐再度發生地基流失問題。

金瑞龍提到，若改以環保工法施作，不破壞自然生態，底層鋪碎石，上面鋪上木屑，可以吸水及排水，兼顧環境及水土保持，總金費初估逾200萬元，中和區公所經費不足，他將積極向市府爭取，給民眾更好的休憩環境。

經金瑞龍爭取後，市府同意修繕。對此，金瑞龍表示，這是府會合作新典範，改善工程款項市長侯友宜已承諾撥款220萬，感謝市長體察民瘼，解決民眾的困難。

陳姓民眾表示，感謝議員、市長關心地方休憩環境，中和環山步道使用人數眾多，加上不少都是年長者，若地基流失難免發生意外，期盼相關工程可以盡速完工，讓民眾有更好的休憩環境。

(中時 )