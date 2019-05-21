男子煮宵夜忘關爐火，跑去睡覺，員警發現時食物已燒焦，而男子還在床上睡覺，幸未釀大禍。（黃國峰翻攝）

中市南屯區某棟大樓住戶日前飄出濃厚臭味，民眾疑似有人吸毒報警，員警到場逐一訪查發現臭味從陳姓男子的家中飄出，原來他因肚子餓煮消夜，但卻太累了睡著而忘了關火，導致食物燒焦，濃厚焦味飄出，被誤會成吸毒，陳男反倒感謝員警即時叫醒，而救他一命。

日前凌晨4時30分許，大墩所接獲報案，指稱大墩六街上某棟大樓住戶飄出濃厚臭味，可能是吸毒，員警林建豪、魏嘉穎到場後逐一訪查，發現臭味是從43歲的陳男家中飄出，員警呼喊無人回應後，打開旁邊未上鎖的窗戶，濃濃燒焦味馬上竄出，屋內煙霧瀰漫。

員警擔心屋內人員發生意外，立即從該窗爬入，發現廚房的爐火未關，裡面的食物燒焦，立即關閉爐火、打開窗戶通風，後又在房間內發現陳男躺在床上，經員警大聲喊醒他，陳男這才驚醒，原來陳男前晚沒睡好，下班回家後煮宵夜，但因為太累了就躺在床上睡著了，幸好員警適時發現，否則後果不堪設想，陳男對於員警適時救助，表示非常感激。

大墩派出所長葉信良表示，警察是人民的褓姆，防止一切危害是警消人員優先使命，當民眾需要警察時，往往是奮不顧身的付出，獲得民眾的支持是警察前進最大的動力。

(中時 )