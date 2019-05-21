縣議員鄭秋風力促縣府建設國民運動中心。（何冠嫻攝）

縣議員鄭秋風21日議會總質詢時強調，台北、新北分別有12、13座運動中心，但苗栗卻無半座，且近日大雨磅礡，民眾要運動無處可去，力求苗栗縣至少要蓋2座大型運動中心。苗栗縣長徐耀昌解釋，建設運動中心人口須超過15萬人，目前正研擬規畫前瞻計畫。

鄭秋風表示，運動能強健體魄，國人健康國家就會強盛，還能降低勞健保經費，加上近日梅雨季，常面臨大雨困境，無奈苗栗縣民卻無運動中心活動，讓想運動的民眾苦不堪言，因此建議縣府至少在縣內蓋兩間國民運動中心，人口較少地區也能建置中小型運動中心。

徐耀昌說明，當初計畫於頭份竹南運動公園建立，但卻因資格不符被中央打回票。縣府教育處副處長葉芯慧也表示，申請建置國民運動中心的計畫已於2016年終止，且鄉鎮市人口數要15萬才符合設置條件，因此目前縣府以前瞻計畫積極爭取，朝多功能運動中心規畫，內部設置健身、羽球、桌球、韻律體操等運動活動空間，讓縣民能有充裕場所運動強健身心。

(中時 )