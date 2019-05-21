金門的野牡丹，花色豔麗奪目。（金管處提供）

金門的野白合是近年重點復育的植物群之一。（金管處提供）

金門的琴葉紫苑，展現高雅迷人的氣質。（金管處提供）

金門豆梨的高雅外觀，受到文人雅士的讚賞。（金管處提供）

廖東坤回憶在拍攝過程中，遭遇百年一遇強颱「莫蘭蒂」來襲。（李金生攝）

外觀逸秀的郁李，讓人賞心悅目。（金管處提供）

生長在花崗片麻岩隙縫的羊角拗，在金門野地也可一見。（金管處提供）

金門國家公園管理處委託生態攝影專家廖東坤導演，耗時4年籌備和拍攝的金門植物紀錄影片「芳草芊芊」今（21）日舉辦首映發表會，長達23分鐘的豐富內容和多層次詮釋手法，讓人看到金門大地植物與生物群的共生關係與有情世界。

2018年底基本完成的「芳草芊芊」多媒體影片拍攝製作，利用縮時攝影將平日看不到的花朵綻放過程，從含苞待放到盛開的細緻美感，呈現得淋漓盡致，而竄出泥土萌生的新苗，以及枝頭迸發的新葉有如精靈般舞動曼妙的生命樂章，更提供充滿驚奇的視覺衝擊和感官體驗。

金管處指出，這項饒富生命喜悅與大地之美的作品，以金門地區的植物和棲地作為主軸，有宏觀的理解欣賞，也有微觀的細膩探索，包括植物的生長、開花、授粉、傳播的方式和策略，都有深入淺出令人驚豔的表現，既傳遞綠色植物的重要性，讓人有另一番不同的想像與認識，也從了解地區植物建構的多樣風貌與自然野趣中，探索和珍愛島嶼獨特的自然環境資源。

導演廖東坤應邀出席今天的影片發表會，與關心金門生態資源的民眾分享拍攝心得，他特別提到2016年超級強颱「莫蘭蒂」摧毀金門近百萬株林木，數十年綠化成果毀於一夕，也讓拍攝重點的植物與生物群的共生、互動關係，面臨極大的挑戰，還好在展延1年作業時間後，隨著生態環境的復原而相繼克服。

金管處長曾偉宏強調，金門在歷史進程中遭遇伐木煮鹽、戰亂影響，走過童山濯濯的地景和飛沙走石的環境條件，在軍民數十年來綠化努力下，才逐漸獲得改善，期待「芳草芊芊」的出版增進大家對在地植物的認識和欣賞，也能更加關懷和尊重大自然。

(中時 )