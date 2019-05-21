多名印尼移工同鄉於聖誕節晚間在中市和平山區1處工寮辦聖誕晚會，酒過三巡後，28歲逃逸移工VICKY不滿遭誣指偷竊機車，跟另名逃逸移工艾利理論爭執，艾利持長刀拍VICKY臉頰遭撥落，VICKY憤怒撿刀猛刺艾利頭頸部後逃逸，艾利經送醫不治。台中地檢署依解剖鑑定報告，死者遭刀刺穿顱骨、削下枕骨，認定VICKY殺意甚堅，依殺人罪將他起訴。

起訴書指出，一群移工在2018年聖誕節當晚在中市和平區1處工寮舉辦晚會，11名印尼同鄉移工陸續到場，現場喝酒作樂到深夜。VICKY跟艾利理論，為何誣指他偷機車，艾利只是笑笑，沒有回答，持長刀拍打VICKY的臉頰，VICKY將刀撥落，並怒撿長刀朝艾利的頭頸部猛刺多刀，見艾利倒地即逃離現場。

在場同鄉見狀，緊急駕駛農用搬運機將艾利送到台七甲線，通報消防隊送醫，艾利在轉送途中心跳停止，急救無效死亡。警方在2019年1月間循線在嘉義縣布袋鎮，將VICKY拘提到案。

VICKY到案坦承犯案，並指稱，他當時很生氣，持刀用盡全力亂刺。檢察官根據解剖報告，發現死者艾利的前額顱骨遭刀刺穿，並削下枕骨，認定VICKY下刀很猛，殺意甚堅，而將他依殺人罪起訴。

(中時 )