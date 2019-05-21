台中市西屯區櫻城五街及櫻城六街、逢甲商圈周遭地區，每逢颱風天強風拉扯斷線造成大範圍停電。立委張廖萬堅21日邀集市府單位、台電等單位會勘，協調建設局路燈科3個月內完成設計進場施工，台電也配合後續電桿移除工程，完成電纜地下化最後一哩路。

張廖萬堅表示，兩年前已將惠來路三段緊臨櫻城五街及櫻城六街附近電桿地下化，只剩下最後電桿以及路樹移除，這次電桿全部地下化，不必擔心颱風天強風吹斷電線釀停電，更常發生供電不足跳電情形，當地民眾飽受其擾。

逢福里長張文平指出，櫻城五街與櫻城六街原本高掛天空並與樹木纏繞的台電電線，完成下地化，逢甲商圈周遭提升供電負載量，改善市容景觀也增加安全性，避免一停電就造成住戶生活不便，店家冰箱冷凍庫沒電造成損失。

張廖萬堅說，2017年即召集台電、市府相關單位以及里長，針對電纜下地化以及供電量不足問題進行協調處理，目前已完成電纜地下化工程地區為西屯路二段297-8巷、烈美街、上安路以及逢甲路253巷。

張廖萬堅強調，電纜地下化六都比例最高是台北有9成，台中市比例僅有4成多，每逢颱風來襲台中電力設施便受重創，電纜地下化有其急迫性與必要性，還有多處電纜地下化目前也正在積極協調，透過電纜地下化能徹底解決供電與用電的問題。

市議員林祈烽表示，他過去擔任助理期間，每逢颱風天便會接獲民眾陳情停電問題，服務處同仁雖都會第一時間趕到現場協助搶修復電，但若沒有徹底解決台電線路問題，都只是治標不治本，無法有效解決問題，

張廖萬堅與台電協調電纜地下化，林祈烽說，也會協調建設局路燈科於3個月內完成設計並進場施工，將路燈管線地下化並設立上引管線，台電經張廖萬堅協調配合後續電桿移除工程，立委與議員攜手為地方民眾的用電安全把關。

(中時 )