新北市中和區4個眷村閒置未使用，立委江永昌、新北市議員張維倩舉辦會勘，跨海向金門縣爭取公有地活化作為停車場。（葉書宏翻攝）

新北市中和區4個眷村閒置未使用，立委江永昌、新北市議員張維倩舉辦會勘，跨海向金門縣爭取公有地活化作為停車場。（葉書宏翻攝）

新北市中和區太湖新莊、太武山莊、浯江新村、九如新村4個眷村人去樓空閒置未使用，環境髒亂恐有治安死角疑慮，立委江永昌、新北市議員張維倩舉辦會勘，跨海向金門縣爭取公有地活化作為停車場。金門縣政府同意，將以公開招標方式暫作臨時停車場。

據悉，1962年至1967年間，金門實施軍政一元化，金門戰地政務委員會分別在當時的台北縣中和市購置復興新村、太湖新莊、太武山莊、浯江新村、九如新村安置眷屬，其中只有復興新村改建為金門新村，並於2014年將其他四個眷村人員一同安置於此。

立委江永昌說，位於華新街口的太湖新莊尤其重要，因南勢角地區地狹人稠，交通壅塞，只有一條聯外道路，也缺乏停車空間，更缺乏公園綠地休憩，實不宜再興建大型住宅，所以辦理會勘邀集金門縣及相關單位，要求拆除老舊建物，並將公有地活化。

除了部分眷村有古蹟問題外，而太武山莊、太湖山莊、浯江新村占地共約4404坪，初步評估約可規畫365格停車位，不只改善停車問題，提昇居民生活品質，也可為金門縣帶來收益，達到多贏。

江永昌進一步指出，感謝金門縣的協助，願意活化土地，但民眾擔心非長久之計，因土地使用分區為住宅區，未來可能還是會開發建築，應變更都市計畫改為公共設施用地，回歸地方妥適規畫才是根本之道，新北市政府要積極爭取，不論是有償撥用或無償撥用，若是礙於財政困難，中央也會全力協助地方。

張維倩表示，民眾詬病中和區缺乏停車位已久，但受限無適當地點做停車場，這次藉由金門縣的公有地活化，盼為地方改善停車問題，但也要考量機車族，適當規畫機車格。

金門縣政府回應，眷村皆在研擬開發方向，而在開發前，因應地方需求來活化利用，將以公開招標方式暫作臨時停車場，後續優先考量該區經濟發展予以開發利用。

(中時 )