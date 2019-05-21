苑裡鎮周姓男子20日大雨磅礡騎車行經台中市大甲區中山路，不幸遭高壓電線電擊，他於21日將滿26歲，卻在凌晨3點多宣告搶救無效，「生日變忌日」，家屬悲痛不已。

梅雨鋒面襲擊中部，20日釀多處嚴重災情，位在台中市大甲區中山路二段幼獅工業區內的1條高壓電線，遭雷擊落斷裂，周男騎車行經不幸遭電擊，心臟麻痺倒臥積水，當場失去生命跡象，由救護人員緊急送往苑裡李綜合醫院搶救，後轉台中榮總。周男5月21日生日，前夕遭電擊昏迷，經醫院漏夜搶救，卻在當天凌晨3點宣告不治，而周男目前已送回苑裡老家。

周男家屬聽聞噩耗無法接受，周男母親傷心質疑台電未即時斷電釀禍，且「兒子倒地之後，曾用盡全力請大家幫忙救他，卻沒人敢靠近」，要求還家屬一個公道。周男姐姐表示，一切太突然，也沒有想到如何解決此事，後續端看台電的誠意和作為，再決定如何討回公道。

台電苗栗區營業處副處長蘇英賢表示，依作業規定，發生電力跳脫時系統會主動試送電，若試送後發生第2次跳脫，就會派員到現場巡查，但20日系統試送電後未接獲異常訊息，直到中午接獲警消通報後，人員趕往現場才知電線掉落，隨即斷電。蘇英賢說明，此次意外屬天然災害，公司全體感到遺憾，並會負起道義責任，在公司與法規許可範圍內盡力協助家屬。

(中時 )