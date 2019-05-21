世界職業男網前世界第一、英國知名好手莫瑞（Andy Murray）因為臀部傷勢，今年1月宣布打算7月溫布頓草地網球錦標賽後退休，近日分享身體狀況，透露動刀治療的臀部傷現在已經不會感覺疼痛，但目前只能先打雙打，拚單打可能難度還略高。

32歲的莫瑞從今年1月澳網男單第一輪出局後，至今沒有參加任何比賽，上個月表示經過手術治療，以前總感覺疼痛難耐的臀部傷勢，現在終於不再痛了，自己準備回到ATP巡迴賽賽場，只是現在距離拚單打賽事還有很長一段路。

已經獲得英國女王草地網球賽外卡的莫瑞，接受英國媒體訪問時指出：「要打單打的話，我準備時間還不夠，我會說草地賽季我要打單打的可能性比較低，應該會先以雙打為主，單打還不行，現在只是剛剛恢復比賽狀態。」

莫瑞目前已展開訓練，希望跟動過類似手術的美國男雙名將鮑勃‧布萊恩（Bob Bryan）一樣，可以再回到球場，他補充：「雖然臀傷不痛了，還是要看看自己能否應付比賽強度，以布萊恩的經驗，他還能回到場上打出有質量的雙打比賽內容，我會持續觀察自己的狀況。」

不過莫瑞的哥哥傑米（Jamie Murray）之前表示不會在溫布頓和弟弟搭檔男雙，如果他要拚男雙的話，可能要另覓隊友。

(中時電子報)