美國CNN報導指出，美國國土安全部週一（20日）發佈報告，警告「中國產無人機可能正將敏感性資料傳送回國內製造商」，對美國機構的資訊安全帶來「潛在威脅」。中國大疆創新公司21日回應，該公司無人機技術的安全性，已在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府。

CNN在以「國土安全部強烈擔憂：中國產無人機在竊取資料」為題的報導中指出，美國國土安全部下屬網路和基礎設施安全局在當地時間週一（20日）發佈報告示警，宣稱有些國家有可能讓其情報機構，無約束地接觸到美國的資料。報告中並特別提到中國與中國產無人機。

此一報告並未具體點出，究竟為大陸的哪一家無人機製造商，但CNN報導全文顯然劍指大疆。CNN不僅在報導中剖析，美國、加拿大市場上接近80％的無人機都來自中國大疆；報導並提到，美國針對大疆的警告並非首次，2017年美軍曾發佈禁令，禁止使用大疆無人機。。

針對美國國土安全部的警告一事，大陸「環球網」編輯部已收到來自大疆公司的回應，首先指出：「DJI大疆創新一直以來高度重視資訊安全問題，我們技術的安全性已經在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府和美國領先企業的獨立驗證。」

大疆的回應中也強調，當用戶使用DJI大疆創新的無人機或其他技術產品時，所生產、存儲和傳輸的資料都完全由使用者掌握。「DJI大疆創新將持續與全球的客戶及政府管理部門合作，確保我們能滿足不同地區不同行業的技術規範以及資訊安全需要。」

(旺報 )