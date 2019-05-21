唐宋以來，書院隨著中國文化向外傳播，深植在東亞、東南亞傳統的漢字儒家文化圈內，進而推進世界文明發展。美國哈佛大學博士戴彼得表示，中國書院的興起時間要早於西方大學，中國的書院至少在8世紀就已經誕生，經歷了一千多年，在亞洲扮演了非常重要的角色。

大陸《光明日報》近日舉辦「光明視野·智庫答問」，邀請來自中國、韓國、日本、美國的四位專家學者，以「中國書院與亞洲文明」為題進行對話。中國書院學會副會長、湖南大學岳麓書院教授鄧洪波表示，如果說書院在東亞、東南亞的流傳是因為傳統的東方文化的培植，那麼它在歐美的立足則說明，在西方文化圈中，書院也可以保持強大的生命力。

他舉例，朝鮮半島歷史上曾有過903所書院，日本書院也有百餘所，越南的富江書院，印尼的明誠書院，馬來西亞檳榔嶼的五福書院、南華書院、陳氏書院，新加坡的萃英書院、養正書院等，都很有名。此外，在義大利那不勒斯城有聖家書院，在美國舊金山也有大清書院。

報導稱，海外的書院，和中國本土的書院血脈相承，其基本的文化功效保持不變，但由於受移植時代、移植地區、移植人及其移植動機等諸多因素的影響，和本土的書院又有著很多區別，如韓國書院注重祭祀，日本書院強調刻書出版等。而在西方國家由西方人建立的書院，義大利的聖家書院則是為學習西方文化的中國人提供服務，其內容和形式同中國本土書院的差別大。

韓國學中央研究院教授丁淳佑指出，就朝鮮而言，書院是推進性理學在朝鮮王國發展、普及的最重要的私學教育機構。朝鮮的鄉村社會雖然有作為官學的鄉校存在，但中期以后，鄉校的教育活動已經名存實亡。而書院以及相當於初中等教育機構的書堂，成為朝鮮中期之後培養地方士林勢力的重要空間。

日本福岡教育大學教授鶴成久章表示，近代以前的日本，無論社會制度還是文化都受到中國很大的影響，學校制度亦不例外。中國的書院制度傳入日本，則是江戶時代的事情。日本最早建立的書院，是中江藤樹的藤樹書院，這是以儒學講授為主要目的的私塾。

報導指出，進入江戶時代后半期，以書院為名的學校、以儒學教育為中心的機構不斷增多，但幾乎都是在個人住宅中開設的私塾。這時，日本人的漢文學習迎來最興盛的時期，儒學學習的規模之龐大前所未有。

美國哈佛大學博士、英國牛津大學前講師戴彼得則表示，書院是東亞獨特的教育組織模式。從時間上看，中國書院的興起時間要早於西方大學。世界上已知最早的、持續辦學至今的大學是位於摩洛哥的卡魯因大學，建於859年。而中國的書院至少在8世紀就已經誕生，經歷了一千多年的發展後仍然存續至今，在亞洲扮演了非常重要的角色。

(旺報 )