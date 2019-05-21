雲林豪大雨造成部分低窪地區積水，其中水林鄉松北村遇雨則淹，雲林縣長張麗善21日前往勘查，將進行蔦松大排總體整治，包括橋梁改建與興建抽水站，總經費約1.2億元，徹底解決長期的水患問題。

雲林縣20日出現間歇性豪大雨，水林鄉松北村五戶仔部落地勢低窪，加上滿潮必需關閉水閘門以免海水倒灌，導致雨水無法宣洩，積水最深達20公分，緊急調動移動式抽水機因應才未釀災，差點重演去年8月豪雨水淹住家災情。

縣長張麗善21日率水利處長許宏博、水林鄉長許山埜等人共同會勘，附近居民紛紛到場關心，表示五戶仔部落一旦淹水，排水溝一回堵，整個松北村都會跟著淹水，必需在部落設置抽水站才行，也有民眾認為整條蔦松大排都要整治，才能徹底解決問題。

張麗善表示，去年0823豪雨水淹松北村，積水達膝蓋以上，許多住家泡在水裡，居民苦不堪言，經縣府向中央爭取前瞻計畫經費，已核准1.2億元進行蔦松大排排水路與橋梁改善，包括改建7座橋梁、設置1座抽水站、2座簡易抽水站，其中簡易抽水站就在五戶仔部落。

許宏博指出，要解決松北村淹水問題，必需整體整治蔦松大排，經水利署派員多次勘查規畫，已擬定整治大排1.3公里，縣府也於上個月核定規畫檢討，預計6月由第4河川局上網招標、7月進入設計階段、12月發包。

(中時 )