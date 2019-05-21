台塑六輕上個月發生氣爆意外，「台西養殖權益促進會」21日表示台西鄉文蛤養殖達上千公頃，氣爆後文蛤收成不到3成，要求比照麥寮鄉賠償，但台塑無法同意，因此促進會將於本月28日北上經濟部與台塑大樓抗議，爭取自身權益。

麥寮鄉六輕工業區台化公司芳香烴3廠上個月7日因液化石油氣洩漏導致氣爆，造成農田、漁塭、畜牧場汙染，台化初步同意賠償麥寮鄉8000萬元，台西鄉公所則要求比照麥寮鄉賠償8000萬元，但雙方尚未達成共識。

「台西養殖權益促進會」也向台化求償，共有800多名會員提出申請，不過台化認為促進會未依規定在本月6日前完成申請，因此至今尚未向促進會收取申請書，引發促進會不滿，揚言28日北上到經濟部與台塑大樓抗議。

促進會常務監事、縣議員黃淑鈴表示，台西鄉養殖漁塭達1000多公頃，此次六輕氣爆地點距台西相當近，漁塭都受到汙染，不僅魚蝦類暴斃，文蛤更是損失慘重，收成不到3成，不少漁民住家外的文蛤殼堆積如山，欲哭無淚。

漁民說，六輕氣爆造成強烈震動與落塵，許多文蛤受到驚嚇陸續死亡，六輕卻推稱是季節性死亡，只會推卸責任，完全不管漁民的死活。

黃淑鈴指出，促進會要求六輕比照麥寮鄉賠償台西鄉漁民的損失，但六輕至今不聞不問，讓漁民們非常憤怒，決定北上請經濟部主持公道，同時到台塑大樓抗議表達不滿。

(中時 )