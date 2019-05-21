由彰師大推動的全民科學日，最早由彰化縣國小開始。（謝瓊雲攝）

中山國小科學日活動關卡設計有趣又驚奇，過去曾擔任教職的彰化縣長王惠美每一關都沒錯過。（謝瓊雲攝）

第12屆全民科學日成為彰化縣年度盛事，連續12年在縣內舉行，21日在中山國小舉行開幕式，彰化縣長王惠美也親自出席體驗科學闖關遊戲，期望深耕教育，透過活動讓孩子喜歡科學，把科學與科技應用到日常生活中。

由國立彰化師範大學理學院、彰化女中師生團隊共同推動的全民科學日，21日同步在全縣45所國小登場，每校至少設計10道關卡，全縣超過450關，總共有上萬名師生同步在進行科學闖關活動，一起在遊戲中、動手玩科學。

中山國小開幕式由熱鬧精彩的「科學驚奇秀」炒熱現場氣氛，10道科學關卡，處處充滿驚奇，包含「蟲蟲向前衝」、「尋找平衡」、「磁力炮彈」、「顛倒世界」、「妙傳乒乓球」與「樵夫伐木」等十大關卡，讓學童們開心玩、體驗神奇的科學原理，從政前曾擔任教職的彰化縣長王惠美也親自下場與小朋友同樂，10道關卡通通體驗、順利過關。

王惠美表示，感謝彰師大最早從彰化縣開始，讓有趣的科學在彰化萌芽，六年級畢業生將國小六年所學運用在企畫、海報、設計闖關，從實作中再學習，也讓學弟妹們參與闖關，一同領略科學奧秘，有更多元的學習空間，如今全國6都16縣市都跟彰化一起推動全民科學日。

彰師大理學院院長洪連輝指，自2008年起科技部發起全民科學日活動，彰化縣政府是彰師大第一個合作的縣市政府，並將每年五月第四個星期二定為彰化縣全民科學日；過去很多縣市都來彰化觀摩，現在全國同步在每年五月舉行，去年參加人數高達16萬。

(中時 )