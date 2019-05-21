大陸駐歐盟使團團長張明20日表示，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇；中歐合作穩步向好，雙方會繼續共同努力，用中歐合作的穩定性來應對當前國際形勢中的不確定性。

張明接受媒體採訪，談及中美問題。他表示，中美經貿摩擦一年多來，兩國經貿團隊至今已舉行十一輪高級別磋商，充分顯示了中方高度負責任態度和誠意，但美方單方面重啟關稅威脅，使磋商嚴重受挫。

張明指出，美方一而再再而三地在談判磋商中製造麻煩，推翻雙方通過艱苦談判取得的積極勢頭，企圖以霸淩訛詐這樣的手段來謀取不當之利。可以說翻手為雲覆手為雨，已經成為美方的常態。這在美國對待盟友的做法中也不鮮見，誰該承擔讓磋商嚴重受挫的責任，可以說是一目了然。

張明強調，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。陸方一貫主張並願意通過談判磋商解決經貿分歧，但談判應當是平等的，在重大原則問題上陸方絕不讓步。

張明也表示，今年是中華人民共和國成立70周年，可以說自1949年之後的70年裡面，大陸再也沒有，今後也不可能再簽署任何不平等、不平衡的協定。對於貿易戰，陸方也反復闡明我們的立場，大陸不願意打，任何戰都不願意打，也不想打，但是陸方也不怕打，害怕是沒有用的，如果有人把貿易戰打到家門口，大陸只能奉陪。

張明也說，法國總統馬克宏等歐洲領導人公開表示將堅持多邊主義，主張開展合作，不會對華為或其他任何企業採取封鎖行為，陸方讚賞這種對中國科技企業參與5G網路建設的公正態度，鼓勵更多的國家能夠基於事實，獨立地作出符合自身利益的政策選擇。

張明還強調，大陸與歐盟作為世界兩大經濟體和穩定力量，面對愈演愈烈的單邊主義和貿易保護主義，有必要在雙邊和多邊領域加強合作，共同維護國際秩序和多邊貿易體制，雙方對此有一致立場和共同訴求，也採取了許多共同行動。

(旺報 )