苗栗62歲劉姓男子在粉塵暴露的工廠工作18年，兩年前退休後卻出現體力衰退、會喘，咳嗽時感覺肺部像撕裂一樣痛楚，經檢查竟是粉塵工人最常見的職業病「塵肺症」，雖然已經退休也退出勞保，幸經勞動部職業安全衛生署職業病防治中心暨網絡醫院協助下，成功申請到勞保失能給付，他21日現身呼籲，同處粉塵暴露的勞工朋友，不但要顧溫飽，也要做好防護措施。

劉姓男子到衛福部苗栗醫院就診，醫師從X光發現肺部有多處結節的陰影，經詢問他過去在石英粉製造區工作長達18年，警覺是職業傷害造成肺病變，經職業醫學科醫師轉診給中山附醫職業醫學科協助診斷並申請勞保職災給付，雖已經退休，他仍請領到660天日薪的失能給付。

劉男指稱，過去18年工作，每天約有兩小時會到石英粉區作業，4年前公司健檢有發現肺部浸潤，但因為沒症狀，加上當時健檢報告也沒指出可能是塵肺症，沒有留意，直到退休後才感覺，走沒幾步就會喘，咳嗽還會感到胸部被撕裂的痛，沒想到就是塵肺症。

中山附醫職業學科主任陳俊傑指出，塵肺症對肺部的傷害是不可逆的，只能就症狀治療，讓病患不再惡化，這也是粉塵暴露勞工最常見的職業病；劉姓病患也坦承自己有同事過去也被診斷罹患塵肺病，但過去為了生活沒辦法不工作，他也呼籲相同處境的勞工要工作也要兼顧健康。

(中時 )