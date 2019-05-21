台中市政府觀旅局延續「台中國際踩舞祭」精神，在舞蹈推廣觀光主軸不變下，今年更名舉辦「台中國際舞蹈嘉年華」，21日引起民進黨市議員周永鴻等人抨擊是「逢龍必反」。觀光旅遊局長林筱淇說，今年除邀請國際知名舞蹈團體到訪交流，透過創新節慶觀光國際合作模式，吸引國內外觀光客到訪台中。

周永鴻指出，去年林市府舉辦「國際踩舞祭」，邀請包括日本、越南、南太平洋島國等多個國際舞團來台參與盛會，吸引超過45萬人次來台中旅遊觀光效益1.2億；這樣好的活動，為何新市府團隊要停辦「國際踩舞祭」。

觀旅局長林筱淇說，沒有停辦、只是改名，是為要更國際化；因為「踩舞祭」名稱不夠國際化，所以要改名稱更加「國際化」。

市議員江肇國抨擊說，觀旅局書面報告裡，卻寫得很清楚，要將原本的「台中國際踩舞祭」改名為「台中國際舞蹈嘉年華」；主軸是要邀請台灣各級學校參與，落實「本土」特色。市議員張家銨表示，盧市府拼命將活動改名根本是「逢龍必反」，態度不可取。

觀旅局強調，為打造台中市國際級節慶盛事，該局連續舉辦3屆台中國際踩舞祭，今年在藉由舞蹈推廣台中觀光主軸不變下，持續邀請國際知名舞蹈團體到訪交流，同時促進活動本土化，並更名為「台中國際舞蹈嘉年華」；透過創新節慶觀光國際合作模式，吸引國內外觀光客到訪台中。

(中時 )