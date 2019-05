2019年2月26日,印度空軍(IAF)派出幻象2000對克什米爾地區巴基斯坦側的巴拉科特(Balakot)發動空襲,原因是要攻擊當地的恐怖份子基地。第二天2月27日,巴基斯坦空軍(PAF)進行了報復式反擊,導致一架印度戰機被擊落,遭擊落飛行員被巴基斯坦軍隊俘虜,到3月1日送返印度。對此,印巴兩國各自宣稱贏得空戰勝利,於是雙方各自推出了紀念臂章,成為一場「臂章宣傳戰」。

噴射戰機世界(Fighter jets World)報導,巴基斯坦聲稱,2月27日PAF擊落了兩架IAF戰鬥機:1架是MiG-21,另一架是Su-30MKI。中隊長哈森‧西迪基(Hassan Siddiqui)駕駛F-16擊落MiG-21,聯隊指揮官努曼阿里可汗(Nauman Ali Khan)以JF-17擊落Su-30MKI。

另一方面,印度空軍堅稱,遭擊落的聯隊指揮官阿比南丹‧法薩曼(Abhinandan Varthaman)駕駛的MiG-21,在被打下之前,也擊落巴基斯坦的F-16;而且印度空軍強調,他是被巴基斯坦空軍F-16戰鬥機發射的AIM-120先進中稱空對空飛彈擊落,而不是敗在中國大陸製造的JF-17戰鬥機之下。

雖然美國後來的判定偏向巴基斯坦的說法,但是雙方仍然堅持自己在空戰中有取勝,因此雙方之間爆發了「臂章戰,以加強他們各自的對內宣傳。

印度的臂章,MiG-21號稱「戰隼殺手」。(圖/fighterjetsworld)

印度設計了兩個新臂章,一個是褒揚法薩曼的,以MiG-21為主體,一旁是被光圈瞄準的F-16,文字寫著「先進中程飛彈閃避者」(AMRAAM DODGERS)和「戰隼獵殺者」(FALCON SLAYERS)。F-16的官方名稱叫做戰隼(FighteringFalcon)。

印度的臂章,Su-30號稱「復仇者」。(圖/fighterjetsworld)

另一個以Su-30MKI為主體,同樣寫著「先進中程飛彈閃避者」,另外加上「復仇者」(AVENGER)。據印度空軍的說法,Su-30MKI在空中混戰中,閃避了11枚的AIM-120。

巴基斯坦臂章,JF-17號稱「米格殺手」。(圖/fighterjetsworld)

巴基斯坦則設計了1種臂章,由於巴方的戰功機是JF-17,他們的臂章自然是以JF-17為主體,同時它的官方名稱是梟龍戰機,也許是這原因,圖案上另外有一條捏碎MiG-21的中國式龍。更有趣的是文字,寫著JF-17 – 米格殺手(JF-17 MIG KILL),然而JF-17正是從MiG-21改造而來,這段文字這有點「後代擊敗祖先」的味道。

巴基斯坦非官方臂章,寫著「別惹我們」。(圖/fighterjetsworld)

還有一些非官方臂章也在網上傳播,比如巴基斯坦的「非法飛機永遠扣押」(unlawful aircrafts are eternally grouned and impounded),以及「別惹我們」(don't mess with us),還將 印度的MiG-21和Su-30MKI給刪除。

巴基斯坦非官方臂章,拿被俘的印度飛行員開玩笑。(圖/fighterjetsworld)

另一款的非官方臂章更酸,拿被俘的印度空軍MiG-21戰機飛行員指揮官阿比南丹開玩笑,他被俘之後巴基斯坦發布了他被審訊的影片,他正在喝茶,對於巴方的詢問都說「我很抱歉」(I’m sorry ,Sir)。

巴基斯坦非官方臂章,影射印度飛彈誤擊自己的Mi-17直升機。(圖/fighterjetsworld)

還有一款非官方臂章,是拿印度空軍Mi-17直升機墜毀做文章,據報導,以色列產的印度防空飛彈在 Mi-17墜毀前不久曾經發射,這個臂章影射這架Mi-17可能被自己的飛彈擊落。

(中時電子報)