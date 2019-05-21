今（21）日藝人高圓圓與趙又廷女兒出生，曾和高圓圓合作《倚天屠龍記》的賈靜雯也和她拍出好感情，甚至成為她女兒的乾媽，賈靜雯得知消息後也送上了祝福。

高圓圓（右）與賈靜雯（左）因拍攝《倚天屠龍記》成為閨蜜。（圖／翻攝自微博）

今早高圓圓在北京生產後，趙又廷親自在微博上證實這個喜訊，寫下：「美好的日子，迎來美好的生命。母女平安，謝謝大家。」有陸媒求證賈靜雯，她知道這個消息後非常開心，身為乾媽的她除了開心祝福外，也表示迫不及待想見到乾女兒。

現在兩人互相成為對方女兒的乾媽，高圓圓也是賈靜雯女兒咘咘的乾媽。（圖／翻攝自微博）

而高圓圓也是賈靜雯女兒咘咘的乾媽，兩人因拍戲成為閨蜜，在咘咘小時候，高圓圓經常曬出與咘咘的合照。

(中時電子報)