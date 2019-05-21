「乾媽」賈靜雯迫不及待迎接高圓圓女兒 18:562019/05/21 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高圓圓（左）與賈靜雯（右）因拍戲成為閨蜜，今（21）日高圓圓正式成為媽媽，賈靜雯也成為她女兒的乾媽。（圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（21）日藝人高圓圓與趙又廷女兒出生，曾和高圓圓合作《倚天屠龍記》的賈靜雯也和她拍出好感情，甚至成為她女兒的乾媽，賈靜雯得知消息後也送上了祝福。 高圓圓（右）與賈靜雯（左）因拍攝《倚天屠龍記》成為閨蜜。（圖／翻攝自微博） 今早高圓圓在北京生產後，趙又廷親自在微博上證實這個喜訊，寫下：「美好的日子，迎來美好的生命。母女平安，謝謝大家。」有陸媒求證賈靜雯，她知道這個消息後非常開心，身為乾媽的她除了開心祝福外，也表示迫不及待想見到乾女兒。 現在兩人互相成為對方女兒的乾媽，高圓圓也是賈靜雯女兒咘咘的乾媽。（圖／翻攝自微博） 而高圓圓也是賈靜雯女兒咘咘的乾媽，兩人因拍戲成為閨蜜，在咘咘小時候，高圓圓經常曬出與咘咘的合照。 (中時電子報) #高圓圓 #賈靜雯 #倚天屠龍記 #趙又廷 #女兒.乾媽 #閨蜜 也許您會感興趣 推薦閱讀 女偶像泣訴遭陷害險遭輪姦 前隊友這等失言被處分 17:282019/05/21 娛樂 趙又廷剛證實高圓圓「母女平安」！傳為妻女放棄好萊塢超英大片 14:382019/05/21 娛樂 美照連發！邱淑貞超正女兒露長腿香肩 美出新高度 14:262019/05/21 娛樂 《住左住右》潤潤重逢納豆 驚呼終於有X毛！ 15:472019/05/21 娛樂 《如懿》4阿哥激吻新歡 被點名校花曬繃帶照回擊 17:022019/05/21 娛樂 鬧脾氣提分手！被武打尪「教訓」蔡少芬：不敢說了 12:052019/05/21 娛樂 韓元祖男團挺同發言暖哭網友 希望「自己小孩也能堂堂正正去愛」 13:042019/05/21 娛樂 高圓圓今在北京生產 趙又廷開心證實「母女平安」 12:482019/05/21 娛樂 80％孩子不快樂 林葉亭點出公幼銜接小學問題 13:272019/05/21 娛樂 賈靜雯愛買包 留給女兒當傳家寶 04:102019/05/17 時尚消費 娛樂熱門新聞 Janet、大霈穿比基尼跳水大走光！「上空、下空」比慘烈 - 娛樂 被郭台銘打槍「先不要」恬娃再露C奶第二發！ - 娛樂 胡歌自毀形象 這張照讓7萬網友求饒「快刪掉」 - 娛樂 「乾媽」賈靜雯迫不及待迎接高圓圓女兒 - 娛樂 不堪遭逼陪睡輕生10年 張紫妍案調查結果出爐 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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