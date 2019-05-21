前行政院長賴清德21日接受廣播節目專訪，對於曾與蔡英文見面說不選說法，賴作出澄清說這是是謊言，賴清德也否認參選是突襲，說如果是突襲就會在蔡英文登記後或出訪時登記。

根據中評網報導，賴清德21日接受簡余晏、汪潔民主持的寶島聯播網《新聞放輕鬆》節目專訪，專訪時談及初選相關事情並提出上述說法。

主持人詢問，是否曾在3月允諾蔡英文不參加初選？賴清德回應，不與蔡英文競爭，是基於支持同黨現任總統，但九合一大敗，基層非常焦慮，民進黨若輸掉大選不只會失去政權，還會影響台灣民主，因此跳出來承擔，動機可受公評。「曾允諾蔡英文不選」賴清德說，「這是謊言」，到底是總統或幕僚在說謊他不知道，但就是有人在說謊。

對此，蔡英文初選辦公室發出新聞稿說明，在賴登記以前，黨內外許多人士都曾經詢問賴是否投入初選，這在黨內早已不是秘密。至於賴有這樣的說法，他們感到意外，也寧願相信賴清德並非故意，然而相關陳述確非事實。

另外，賴清德也指出，初選要贏「任何人要贏一定要乾淨贏」。對此蔡英文陣營說，「我們希望賴前院長收回這樣的說法」。

蔡英文陣營也說，民進黨中執會、中常會就是黨的民主決策機制，所謂「不乾淨」的指控，對執委、常委不公平，更是對黨內民主機制的不尊重，更何況蔡英文已經不兼任黨主席。

(中時電子報)