毛曉彤上蔡康永婚戀節目。（圖／翻攝自秒拍）

好友2年前曬毛曉彤捉姦對話紀錄。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

女星毛曉彤2015年演出《神鵰俠侶》和男星陳翔假戲真做交往，有別於陳妍希和陳曉戀情開花結果，2017年毛曉彤發文：「從沒想像過這一幕會出現在我眼前」，被熱傳毛曉彤捉姦男友在床。最近毛曉彤上節目，直言每段戀愛都是以結婚為前提，並苦笑分享一年多前結束一段感情主因：「可能人家沒想結婚」。

毛曉彤過去曾演出《後宮甄嬛傳》的瑛貴人一角，最近她上蔡康永主持的婚戀節目，透露自己單身一年多，自嘲當時分手上了熱搜，許多人馬上知道她單身了，最短的一段感情有4年，最長有5年，她認：「每次談戀愛，我都是奔著結婚去的」，蔡康永笑說：「這應該就是分手主因吧」，她笑認可能是對方不想，蔡康永再問：「所以妳在4年、5年兩段間都抱持著何時結婚這個疑問？」毛曉彤點頭，讓蔡康永心疼說：「怎麼辦？我做一個婚戀節目做到想哭的感覺」。

2017年毛曉彤突然發文：「從沒想像過這一幕會出現在我眼前」，不久毛曉彤好友出面爆料捉姦陳翔在床，並曬出與毛曉彤的微信對話紀錄，可見毛曉彤對好友說：「看見他和江鎧同在家裡」、「我手都在抖...你一會來接我吧，東西我都不要了！」而陳翔稱是不實訊息，令許多粉絲十分心疼毛曉彤。

(中時電子報)