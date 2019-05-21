教育部之前通知台大、政大，要求兩校從網路撤下中國大陸科協「玉山計劃」公告，避免學生參加。教育部更進一步，5月14日發文給所有大專院校，對於兩岸教育交流活動，必須依《兩岸人民關係條例》、《教育人員任用條例》及現行兩岸政策辦理。

大學收到這份文後，有老師感慨真的是「綠色恐怖」。一位私立大學老師不禁問，兩岸教育交流到底有什麼問題，台灣學生有這麼容易被對岸統戰嗎？台灣現在高教環境不好，政府又這樣搞，只會讓更多人才外流。

教育部表示，之前先是口頭通知台大、政大撤下關於大陸「玉山計劃」的公告，5月14日是再補公文給所有大學要求兩岸交流應該遵守法令，這是一項善意提醒。

教育部發給各大學的公文，主要四點，一是我國公私立科研機構及大專院校現職專任教師及相關人員，未經許可不得參與中國大陸各項國家基金及國家重點研發計畫；我國現職公私立專任教師，不得應聘赴中國大陸任教。

二是關於涉及與大陸共青團校交流，教育部要求，兩岸校際合作書約應報經教育部同意後方得進行，且不得涉有政治性內容。另學校如與大陸共青團校進行教育交流，必須經教育部許可才能辦理。

三是關於辦理實習相關活動，教育部說，近期發現部分學校辦理赴陸交流或進行實習活動，內容涉及與陸方黨政軍機構合作或全數援用陸方提供資料，請學校審慎評估實習機構與活動內容的妥適性。

第四項是關於接受陸方落地接待，教育部表示，學校教師如以公假方式透過教育交流或文化之旅等形式，接受大陸地區機關構落地招待，學校應注意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，以及有損我方之尊嚴及立場。

教育部還特別要求學校強化自我監督及內控機制，保留完整的審核及交流紀錄等，以備教育部審核，確保兩岸正常有序之教育交流。

(中時 )