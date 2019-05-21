日本外相河野太郎接連發詭異推文，內容都與培根有關。他還將寫有培根的紙條po在推特上。(圖擷自河野太郎推特)

ああ、ベーコンは、結局、^%£$+*•!%🌀✔️✖️🎶💱 — 河野太郎 (@konotarogomame) 2019年5月21日

沒有比這可奇怪的推文了！日本官員向來以工作嚴謹著稱，但安倍政府外務大臣接連兩天發出詭異推文，內容都與培根有關。尤其昨天的推文還出現火星符號，讓超過53名網友驚呆，有人打趣說，他可能用這些代碼來發送機密資訊。

日本外相河野太郎私人推特，向來發出的推文都正經八百，從來沒有過會出現如此匪夷所思的內容。他19日發推文寫道，「凌晨3時半返家時，兒子使盡全力喊叫培根。到底是怎麼一回事？」同時上傳一張手寫日文「培根」的紙張。

結果20日他又發推文，「嗯，培根事實上是^%£$+*.!%……」這則推文應是前一天推文的後續，但出現的火星符號，卻讓人更感困惑。有民眾懷疑，河野太郎是不是為美國總統川普下周來日訪問而忙昏頭了？

網路出現關於培根貼文的許多評論，外務省官員閉口不談這件事。外務省一名發言人告訴法新社：「我們無法置評，那是他自己的推特帳號。」

這則神祕推文迅速在社群媒體引發熱議，許多網友猜測這是「祕密外交意涵」。一名網友認為，這可能與貿易有關。美國總統川普預定本周稍晚抵日，將與首相安倍晉三舉行會談。

其他人則擔心河野太郎的健康，一名網友說，他「因為工作過度，累垮了」；其他人猜想他「被大雨淋壞了」；也有人懷疑「他的語彙能力崩壞」。

(中時電子報)