沒有比這可奇怪的推文了！日本官員向來以工作嚴謹著稱，但安倍政府外務大臣接連兩天發出詭異推文，內容都與培根有關。尤其昨天的推文還出現火星符號，讓超過53名網友驚呆，有人打趣說，他可能用這些代碼來發送機密資訊。
日本外相河野太郎私人推特，向來發出的推文都正經八百，從來沒有過會出現如此匪夷所思的內容。他19日發推文寫道，「凌晨3時半返家時，兒子使盡全力喊叫培根。到底是怎麼一回事？」同時上傳一張手寫日文「培根」的紙張。
結果20日他又發推文，「嗯，培根事實上是^%£$+*.!%……」這則推文應是前一天推文的後續，但出現的火星符號，卻讓人更感困惑。有民眾懷疑，河野太郎是不是為美國總統川普下周來日訪問而忙昏頭了？
網路出現關於培根貼文的許多評論，外務省官員閉口不談這件事。外務省一名發言人告訴法新社：「我們無法置評，那是他自己的推特帳號。」
這則神祕推文迅速在社群媒體引發熱議，許多網友猜測這是「祕密外交意涵」。一名網友認為，這可能與貿易有關。美國總統川普預定本周稍晚抵日，將與首相安倍晉三舉行會談。
其他人則擔心河野太郎的健康，一名網友說，他「因為工作過度，累垮了」；其他人猜想他「被大雨淋壞了」；也有人懷疑「他的語彙能力崩壞」。
文章來源：河野太郎推特
(中時電子報)
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