2020台灣燈會要在台中市舉辦，交通接駁的順暢與否，將是燈會成敗重要的關鍵因素！市議員林祈烽、施志昌兩人於今日交通地政業務質詢時詢問觀旅局長林筱淇和交通局長葉昭甫有關明年燈會的舉辦地點及交通接駁狀況。林筱淇表示，經多次開會討論，確定要在后里花博園區舉辦；葉昭甫指出，雖然今年沒去過看過屏東燈會的接駁情形，但相信交通局團隊會辦好交通接駁工作。

林祈烽一開始質詢就問副市長陳子敬和觀旅、交通兩位局長有沒有去屏東參觀今年的台灣燈會，副市長和林局長都表示有去，但葉局長則回答沒有。林祈烽接著播放2015年台灣燈會在台中烏日高鐵站區舉辦的新聞影片，質問陳副市長等3人在2015年時有沒有來台中看過台灣燈會？還記不記得當時的景況？3人都表示沒看過。

林祈烽指出，新聞畫面中可以看到人潮擠爆台鐵新烏日站和高鐵站，民眾大喊受不了、快暈倒了、會悶死人等，市府並透過媒體緊急發佈要大家不要再到燈會現場，隔天，有媒體甚至以「台灣燈會險暴動」來下標，他質疑，明年台灣燈會在后里花博園區舉辦，后里火車站能負荷大量的賞燈人潮？交通局有信心能做好交通接駁工作嗎？

林筱淇表示，2020台灣燈會的地點確定在后里花博園區舉辦，這是開過好幾次會，經過多方評估及確定可行性後，大家一起討論出來的結果。葉昭甫指出，會選擇后里舉辦是因過去在花博6個月展期大家已經有共識，知道怎麼管制，以及台鐵和接駁車怎樣來接送，這是選擇后里花博園區的立基點。

林炘烽說，燈會是以晚上為主的活動，花博是白天全天的活動，兩者差別很大，如果后里無法負荷大量的人潮，市府是否還有考量其他的舉辦地點？燈會是否能辦得成功，地點很重要，交通輸運接駁更是成功的關鍵，市府要謹慎評估因應，不要讓民眾乘興而來敗興而歸。

葉昭甫強調，台灣燈會短時間內會湧入大量人潮，交通局會放寬同等的接駁量，他有信心相信交通局團隊可以辦好接駁工作。

(中時 )