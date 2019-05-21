（許哲瑗翻攝）

新北市土城陳姓女學生放學途中低頭滑手機，竟未注意前方有道路施工，當場掉落8米深的人孔蓋內，嚇得大聲尖叫，所幸身旁工人聽聞即時報警，員警趕抵現場時，已有施工人員爬下試著搶救女孩，工人背負受傷女學生往上爬時，體力不支，全身發抖。

員警見狀，立馬先將受傷女孩拉上來，確認傷勢有無大礙，所幸女孩意識清楚，全身有多處受傷，嚷嚷喊著腳無法使力又很痛，立即將她送往亞東醫院救治，並通知到陳姓女學生的父親，父親相當感激警消人員的協助，也表示會提醒女兒下次走路要更加注意。

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(中時 )