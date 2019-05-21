再滑呀！少女低頭滑手機跌落8米深人孔蓋 20:362019/05/21 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 土城少女滑手機摔落8米人孔蓋，下得說下次不敢了！（許哲瑗翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 （許哲瑗翻攝） 新北市土城陳姓女學生放學途中低頭滑手機，竟未注意前方有道路施工，當場掉落8米深的人孔蓋內，嚇得大聲尖叫，所幸身旁工人聽聞即時報警，員警趕抵現場時，已有施工人員爬下試著搶救女孩，工人背負受傷女學生往上爬時，體力不支，全身發抖。 員警見狀，立馬先將受傷女孩拉上來，確認傷勢有無大礙，所幸女孩意識清楚，全身有多處受傷，嚷嚷喊著腳無法使力又很痛，立即將她送往亞東醫院救治，並通知到陳姓女學生的父親，父親相當感激警消人員的協助，也表示會提醒女兒下次走路要更加注意。 （許哲瑗翻攝） (中時 ) #受傷 #女學生 #女孩 #工人 #父親 也許您會感興趣 推薦閱讀 信義區夜店大亂鬥 連續兩起二人受傷 10:112019/05/17 社會 71歲老司機無照闖禍 14車8人遭撞受傷 19:232019/05/17 社會 人面獸心 6旬男開安親班猥褻女童害自殘 00:012019/05/18 社會 Ubike傷害險登錄僅4％ 騎乘保障缺口大 04:102019/05/20 投資理財 慘遭甩棍K電纜鞭 雙載男大生莫名挨打 15:012019/05/20 社會 內湖康寧大學水煙消毒 8學生誤闖送醫 17:432019/05/20 社會 使用公園設施 受傷索賠無門 04:102019/05/21 地方新聞 台南漁光分校圖書室成立 藏著父親對兒子的思念 13:392019/05/21 生活 男駕車失控連環撞倒12車 3人受傷 14:002019/05/21 社會 昔要父親戒菸 王源抽菸GG政府機關擬開罰 15:502019/05/21 娛樂 社會熱門新聞 男捷運站哭喊：我沒有做！真相峰迴路轉 - 萬象 再滑呀！少女低頭滑手機跌落8米深人孔蓋 - 社會 - 中時 慘！少年一覺醒來 全家遭滅門割喉僅他倖存 - 社會 馬如龍孫車禍身亡 警公布錄影釋疑 - 社會 - 中時 人妻到家 小王傳訊：老公無法滿足你，我來 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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