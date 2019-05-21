新北市樹林區幼兒園在今日上午安排戶外教學，由老師們帶著33位小朋友參訪樹林分局。（許哲瑗翻攝）

新北市樹林區幼兒園在今日上午安排戶外教學，由老師們帶著33位小朋友參訪樹林分局。（許哲瑗翻攝）

新北市樹林區幼兒園在今日上午安排戶外教學，由老師們帶著33位小朋友參訪樹林分局。（許哲瑗翻攝）

新北市樹林區幼兒園在今日上午安排戶外教學，由老師們帶著33位小朋友參訪樹林分局，希望藉由參訪派出所，讓小朋友們了解警察平日辛勤的工作內容，體驗警察勤務時所使用的裝備及交通工具。

樹林分局由偵查隊偵查員杜承諺、交通組警員周姿瑩、防治組警員盧志勛擔任小老師，實施機會教育，告訴大家較淺顯的婦幼安全、校園霸凌防制及交通常識宣導，透過有趣的分享教導大家遇到陌生人及突發狀況時該如何保護自己，同時尋求援助。

另外，員警也將執勤時所使用的警用裝備如防彈衣、反光背心、警帽、手銬、酒測器等擺放於辦公桌上，讓小朋友可以實際體驗穿著，感受警察平日執勤時的辛勞。

小朋友除了認真聆聽，另類的發言提問也讓現場哈哈大笑，讓參觀的師生們對警察工作有了基礎的概念，也展現人民保母親民愛民的一面，整個參訪讓分局內外充滿著童趣笑聲。

緊接著員警引導小朋友們至分局停車場，針對警用車輛詳盡的解說，現場小朋友反應熱烈，更興奮有秩序輪流坐上警用重型機車上，老師們也拿出相機替天真無邪的小朋友們拍下美好的回憶。

每位小朋友來分局參觀都很興奮，也收穫良多，好幾位小朋友都說自己長大後也想要當警察，行程圓滿落幕，讓警察與未來的主人翁做了一次成功的警民關係，也讓小小幼童有難忘的「一日警察」體驗。

(中時 )