針對全國教師工會總聯合會今天挺立委修法「降低幼兒園師生比至1：13」，中華民國幼教聯合總會發布聲明說，一旦修法通過，幼兒園也將面臨聘不到教保人員的問題，同時家長的負擔也會增加，請社會自行評斷此修法是否合適可行？

中華民國幼教聯合總會表示，目前幼教現場有一個困境是「師資嚴重短缺」，經過幼教界不斷反映此問題，教育部為解決幼教現場的「師資短缺」問題，去年幼兒教育及照顧法與教保服務人員條例有增列「代理代課教師」之規定，然目前教育部相關辦法仍未公佈相關實施細則，所以目前幼教現場仍是苦無老師。

中華民國幼教聯合總會表示，一旦通過調降師生比，教育部已研究出其影響評估，公立幼兒園將會減少4萬餘人的收托量，若要維持現在的收托量，就要再增加3000多人的教保服務人員，預估要多花19.5億。在私立幼兒園的方面，降低師生比也可能增加營運成本，加重家長的負擔。

中華民國幼教聯合總會表示，目前前瞻基礎建設中要新建50所幼兒園園舍，並且要擴大幼兒教保公共化的計畫，以非營利的幼兒園為主、公立幼兒園為輔的原則去推動，過去立法院亦也有本項附帶決議，「在公共化比例達一定程度後，基於提昇學前教保服務品質，應該要考量降低班級人數」。

(中時 )