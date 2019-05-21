丁海寅（左）與韓志旼在新戲《春夜》記者會上依例來個「心心相印」。（Netflix提供）

丁海寅演出《春夜》更添成熟大人味。（Netflix提供）

由浪漫女神韓志旼與國民男友丁海寅攜手演出新戲《春夜》，當中丁海寅拋偶包，在新戲飾演單親爸爸，遇到韓志旼飾演的圖書管理員，但韓志旼已有男友，兩人思考要如何鼓起勇氣且坦率地面對真實感情，劇情貼近真實人性，讓兩位演員心動決定演出。

該劇20日於首爾舉辦新戲記者會，第一次演藥師就上手的丁海寅透露，拍戲現場真的有請一位專業藥師坐鎮，儘管要學怎麼抓藥配藥讓他手忙腳亂，但是跟著專家學習很快就讓他投入角色當中。

丁海寅也笑說劇中的兒子相當活潑可愛，與其注重跟孩子的互動，他更用心於研究小孩在玩什麼遊戲、喜歡什麼東西，「我們在現場常互開玩笑，第一次當爸應該不算生疏！」

記者會上丁海寅頻稱讚韓志旼超級好相處，表示自己最愛觀察藝人與身邊工作人員的互動，他發現韓志旼和經紀人、造型師們都相處愉快，所以自己也敢「沒大沒小」，從沒稱呼她為前輩或姐姐，而且也打算一直這樣相處下去，顯示出兩人交情已經夠深厚才會這樣相處自在。

該劇5月22日晚間11點Netflix台灣與韓國同日播出，每週三四更新。

(時報周刊)