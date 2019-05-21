台中市政府交通局過去針對同向二車道的路段，依據法規及路口交通狀況評估設置內側禁行機車，以及機車二段式左轉規定。交通局去年10月起在台灣大道一段試辦同向二車道內側車道取消「禁行機車」管制，經實施一段時間後，駕駛行為及交通事故的碰撞型態已有改變，有重新檢視必要，交通局將重新檢討規劃，提供機車族更合理的用路空間，進一步提升整體交通安全。

台中市議會21日進行交通地政業務質詢，市議員黃守達、張耀中皆關心汽、機車族等用路人安全問題，建議取消同向二車道路段內側車道「禁行機車」管制，並評估調整強制兩段式左轉規定。

交通局長葉昭甫表示，為保護機車騎士左轉時，避免與同向內側汽車及對向直行車流產生衝突，過去市府交通局針對同向二車道的路段，考量路型、車流量、與車種組成，依據法規及路口交通狀況，評估設置內側「禁行機車」及機車二段式左轉。

去年10月起，市府在台灣大道一段試辦取消同向二車道內側車道「禁行機車」管制，實施一段時間後，駕駛行為及交通事故的碰撞型態已有改變，有重新檢視的必要，在維護交通安全前提下，交通局將檢討評估同向二車道取消內側禁行機車及二段式左轉的規劃，提供機車族合理的使用空間，提升疏解效率，維護用路人安全。

另外，市議員尤碧鈴建議交通局規劃300路公車由靜宜大學延駛至台中港旅客服務中心，讓民眾只要步行就可前往三井Outlet Park旅遊消費。

葉昭甫指出，為加強海線地區大眾運輸服務，擴大市區公車服務範圍，市府自107年11月29日起規劃310路公車行駛至台中港旅客服務中心，服務範圍較300路公車更廣，並延長服務時段至22時30分。除可於市區搭乘308或310路公車直達台中港旅客服務中心外，也可搭乘另外9條優化公車路線至靜宜大學後，轉乘該兩條路線班車前往。

針對路線延駛的部分，葉昭甫表示，交通局將綜整檢討梧棲地區和台中港旅客服務中心的整體乘車需求，作為後續路線調整參考。市議員羅永珍則建議擴大推動「小黃公車」，解決偏遠地區公共運輸需求。

葉昭甫表示，市府已向公路總局提出申請，將持續擴增服務，但因為大台中地區幅員廣闊，針對部分較無需求的區域，或道路線型有所限制地區，將評估結合計程車能量提供服務。

(中時 )