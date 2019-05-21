南部山區近日連連降下間歇性大雨，曾文、南化水庫集水區累積不少雨量，因雨勢仍持續，預估可大量入流，曾文應可入流逾6000萬噸，南化也有3000萬噸以上，加上颱風季緊接而來，水情轉趨樂觀。

因此波降雨使台南各主要水庫水位持續回升，原本供灌嘉南灌區稻作的曾文水庫，蓄水率僅剩15％，上周開始降雨後，嘉南灌區一期稻作供灌暫停，原本供灌也預定5月底結束，對水情大有助益。

水利署南區水資源局表示，曾文水庫集水區從17日開始降雨，18日就下了約200毫米，20日亦有80毫米，連日來累積降雨逾300毫米，蓄水率約可提升百分之12以上，預估可入流逾6000萬噸水量。

而5月鋒面降雨前，供應台南民生及工業用水的南化水庫蓄水率還跌破5成，此波降雨後，18日南化水庫累積降雨152毫米，20日也有102毫米，有效蓄水量大進補。

南水局表示，5月18日的鋒面降雨，曾文水庫就進水約5000萬公噸，南化水庫也除了受惠於降雨，再加上越域引水到南化水庫，南化水庫蓄水率已突破6成。

根據南水局21日下午6時最新水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量有1億6024萬公噸，蓄水率31.77％；和曾文水庫相連的烏山頭水庫，有效蓄水量5707萬公噸，蓄水率72.9％；南化水庫有效蓄水量6717萬公噸，蓄水率達73.45％。這波降雨下來，曾文、南化水庫可說是大豐收。

南水局副局長鄒漢貴說，由於集水區降雨明顯，加上曾文水庫也間斷供灌而暫停農業出水，每天可再節水約200公噸。嘉南農田水利會管理組組長黃義銘說，因降雨關係一期稻作供灌暫停，預計月底也會停止供灌，但水利會還是會依田地現地狀況機動性調整，盡量自主性節水。

鄒漢貴表示，這波水情對南台灣幫助很大，民生用水供應到8月底沒問題，尤其目前是汛期，加上颱風季緊接而來，水情相當樂觀。但民眾還是要珍惜水資源，平時多節約用水，有水當思無水之苦。

(中時 )