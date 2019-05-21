台中市面積超過22萬公頃，山坡地面積約近16萬公頃，占全市面積72％。（圖／台中市府提供）

台中市山坡地範圍在1980年舊省府時代公告實施，早年測量儀器不精密，傳非山坡地被誤畫爭議，水利局21日表示，在符合環保、水保及安全條件下，初步篩選符合基本條件標高小於100公尺、平均坡度小於5％、未在崩塌地及土石流危險溪流影響範圍內，包括外埔、大甲、大肚、烏日及沙鹿區等17處、約707公頃土地，可評估畫出山坡地範圍，已完成公開展示、市府初審及審議小組審查等程序，預計5月底送行政院核定。

市長盧秀燕表示，她就讀政治大學地政系，深諳土地測量問題，過去有很多地方因測量錯誤被畫定為山坡地，水利局勇於面對改革，正確解編作業解除民怨、還民眾公道，讓這些被誤畫的土地可以進行適當開發利用，這也是拚經濟策略之一。

水利局長范世億21日在市政會議專案報告「台中市山坡地範圍畫定及檢討變更計畫」指出，早期畫定為方便管理，多以路界、水系或鄉鎮界為邊界畫設，造成非山坡地畫定成山坡地等問題。

台中市土地面積逾22萬公頃，農委會統計，山坡地面積約近16萬公頃，占全市面積72％，山坡地開發須繳6％以上回饋金，超過500平方公尺還要提交水保計畫，始能申請雜項執照和建造執照，降低民眾投資意願，影響開發。

為促進土地合理利用，水利局針對早期畫定範圍的不合理地區，重新通盤檢討山坡地範圍，列出優先檢討處理土地送中央審核，民眾也可自行提出畫出山坡地範圍規畫建議書，但需檢討其滯洪沉砂及排水等相關規範。

(中時 )