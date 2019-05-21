新北市樹林高中「文學地景咖啡館」21日啟用，畢業生蔡博濰朗讀自創詩作《苗栗火炎山》。（許哲瑗攝）

新北市樹林高中「文學地景咖啡館」21日啟用，師生發揮創意，將教室打造為結合咖啡廳、藝廊的文學展場。（許哲瑗攝）

新北市樹林高中「文學地景咖啡館」21日啟用，師生發揮創意，將教室打造為結合咖啡廳、藝廊的文學展場。（許哲瑗攝）

適逢畢業季，新北市樹林高中「文學地景咖啡館」21日啟用，師生發揮創意，將教室打造為結合咖啡廳、藝廊的文學展場，展出共40多首學生優秀詩作以及老師精選的好書，還請來專業咖啡職人烹煮咖啡，師生可一邊啜飲香濃咖啡，一邊閱讀關於樹中學子的優秀詩集，為高中旅程畫下美好句點。

開幕典禮由眾人共同剪綵，校長呂宏進穿上圍裙擔任咖啡館長，高喊「咖啡廳開張！歡迎光臨！」，為畢業生送上誠摯祝福，教室內瀰漫陣陣咖啡香，牆上記載一首首師生共同創作的優秀詩作，學生完成「讀詩尋寶猜謎活動」後，還可獲得可口點心與香醇咖啡。

呂宏進表示，去年規劃體驗活動「漢方解憂堂」，今年再度凝聚創意，利用既有教室打造首創的「文學地景咖啡館」，以「飲文學」、「食地景」、「啜咖啡」、「品味人生」為主題，為畢業生舉辦一場從「吃」中學習的文學饗宴。

發起老師鄭佳樺說，感謝各界一起激發腦力、設計課程，賦予「文學地景咖啡館」誕生，學生的詩作超乎預期，一字一句道出對這片土地的熱愛，活動結合咖啡香營造文青氛圍，打造畢業生專屬、時尚的閱讀空間，也傳承老師對學生拓展胸懷、放眼世界的期待。

「燒啊燒、燒啊燒，是什麼把你燒得一塌糊塗，誰會為你竊取羅剎女的芭蕉扇！」畢業生蔡博濰朗讀自創詩作《苗栗火炎山》，他介紹，自幼對文學情有獨鍾，出遊時經過苗栗火炎山，覺得新奇又有趣，源源不絕地靈感寫下這首詩，透過展覽讓師生、學弟妹品味詩中韻味，無疑是畢業前最美好的回憶。

(中時 )